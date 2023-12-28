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СМИ: средства РЭБ являются примером преимущества РФ в конфликте на Украине

Telegraph: средства РЭБ являются преимуществом России перед Киевом

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Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы разработали новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) незаметно. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Согласно изданию, это является критически важным примером технологического преимущества России в конфликте, где «преимущество постепенно переходит на сторону Москвы». Газета отмечает, что теперь «невидимая стена электромагнитных импульсов» простирается почти на всей линии фронта. Российские силы получили беспрецедентную защиту в некоторых районах благодаря сложной сети радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, направляемых в небо над полем боя.

Согласно The Daily Telegraph, использование российских средств РЭБ привело к тому, что системы залпового огня HIMARS, поставляемые США, начали промахиваться от цели, а в некоторых районах стали практически бесполезными. Еще одним важным фактором является возможность российских войск подавлять дешевые украинские БПЛА, которые производятся массово. Один из украинских солдат отмечает, что «они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе... Но сейчас они лучше, чем мы».

Газета ссылается на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, называя комплекс РЭБ «Шиповник-АЭРО» одним из наиболее эффективных российских средств.

Однако The Daily Telegraph отмечает, что более сложные способы противодействия РЭБ, которыми располагает НАТО, предположительно недоступны для Вооруженных сил Украины. Газета напоминает, что в США запрещен экспорт устройств РЭБ из-за опасений их попадания в руки противника.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов, они способны засекать вражеские дроны за несколько десятков километров.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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