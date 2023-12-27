Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 45 солдат и две боевые бронированные машины на Запорожском направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, появившейся в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе боевых действий российские солдаты при поддержке армейской авиации и артиллерии уничтожили живую силу и технику украинских подразделений вблизи населенных пунктов Работино и Вербовое. Здесь находились места дислокации 82-й десантно-штурмовой, а также 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

«ВСУ потеряли <...> до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — говорится в публикации.

Кроме того, во время сражений Вооруженные силы РФ вывели из строя одну украинскую гаубицу «Мста-Б». Тогда же отряды ВСУ лишились одного орудия Д-30, подчеркивается в заявлении.

27 декабря штурмовики 20-й мотострелковой дивизии российских войск взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Юг», также в результате атаки бойцы ВС РФ взяли в плен одного из четверых находившихся здесь украинских военнослужащих.

Ранее солдат ВСУ сорвал штурм российских позиций на Донецком направлении, бросив гранату в окоп с сослуживцами.