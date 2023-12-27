Гражданин Украины заявил, что не пришел в военкомат из-за нехватки денег на проезд

Украинец объяснил неявку в военкомат в Волынской области нехваткой денег на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Klymenko Time.

Суд приговорил мужчину к трем годам заключения, заменив приговор на год условного заключения.

«Теперь мобилизация ему не страшна», — отметили в издании.

До этого в партии Зеленского предостерегли депутатов от высказываний по мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Верховной раде допустили доработку закона о мобилизации.