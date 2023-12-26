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Политолог указал на желание Зеленского свалить вину за провал ВСУ на Залужного

Политолог Кошкин: Зеленский намерен оправдать провал ВСУ за счет Залужного

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Reuters

Заграничным союзникам необходим виновный в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины, в связи с чем конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обретает новый виток. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

«Конфликт просто неизбежен, потому что произошел провал контрнаступления. Кто-то за него должен нести ответственность», — пояснил военный эксперт.

Однако брать вину на себя никто не желает, Зеленский сваливает на Залужного, Залужный сваливает на Зеленского, считает политолог.

«Западным партнерам нужна жертва, и эту жертву президент Украины пытается подать на блюдечке», — полагает отставной военный.

По его мнению, противостояние главы государства и военачальника будет набирать обороты и «выглядеть все смешнее».

До этого сообщалось, что Зеленский мешает главкому ВСУ командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него. По имеющимся данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.

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