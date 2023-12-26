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Снаряд ВСУ повредил школу в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала школа

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Gleb Garanich/Reuters

Здание школы в Куйбышевском районе Донецка пострадало при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Кремлевскому повреждены кровля и остекление школы №50», — написал он.

Информации о возможных пострадавших среди населения не было.

Под обстрел ВСУ регулярно попадают детские учреждения Донецка. В воскресенье, 24 декабря, пострадало образовательное учреждение в Кировском районе. Повреждения получила школа №85 в поселке шахты имени Е.Т. Абакумова, пострадало остекление.

А 22 декабря, снаряд упал на территорию детского сада №69 на улице Кирова. Тогда все обошлось лишь повреждением остекления и забора дошкольного учреждения.

В тот же день украинские военные атаковали с беспилотника пятерых пожарных МЧС, которые тушили загоревшуюся постройку в Донецке.

Ранее в России анонсировали создание структуры для фиксации преступлений ВСУ.

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