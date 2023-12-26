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В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВСУ лишились до 65 бойцов на Запорожском направлении за сутки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины близ села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) в Telegram-канале.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака», — указывается в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, российские боевые подразделения в кооперации с артиллерией и авиацией нанесли поражение солдатам ВСУ неподалеку от сел Белогорье и Работино в Запорожской области.

«Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих», — отметили в министерстве.

Помимо того, армия Украины лишилась одной пушки-гаубицы Д-20 и двух автомобилей.

Перед этим пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что за минувшие сутки российская армия отбила три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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