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На Украине заявили, что закон о мобилизации в стране начнет действовать не раньше весны

Депутат Горенюк: закон о мобилизации на Украине начнет действовать весной

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Mstyslav Chernov/AP

Новые правила мобилизации граждан, предположительно, начнут действовать на Украине не раньше весны 2024 года. Такое мнение высказал народный депутат Александр Горенюк от партии «Слуга народа», передает издание «Страна.ua».

По его словам, голосование по законопроекту должно состояться в первом чтении 10–12 января. Затем около трех недель будут проводиться правки. И уже в конце января в Верховной раде ожидается рассмотрение исправленного законопроекта.

После документ, если его одобрят, должен поступить на подпись президенту, через месяц после публикации закон вступит в силу.

Некоторое время назад Государственная служба Украины опубликовала итоги борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны. Согласно этим данным, в стране за 2023 год удалось раскрыть 220 сообществ, которые курировали нелегальный отъезд за рубеж граждан Украины. Полиция возбудила более 1,6 тыс. уголовных дел по факту незаконного пересечения границы.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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