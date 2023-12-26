В России вдвое вырос заказ на истребители Су-57

Гособоронзаказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 в текущем году вырос в два раза, он полностью выполнен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24 заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением», — сказал Слюсарь.

По его словам, на всех заводах корпорации выросли заказы, по некоторым в значительных объемах. По новым самолетам, в том числе по самолету Су-57, заказов стало больше в два раза. Слюсарь подчеркнул, ОАК с честью справился с возложенной на него задачей.

Он добавил, что министерство обороны РФ получило все заказанные самолеты, при этом на следующий год «заказ еще больше».

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П.О. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Самолет разработан для замены в ВКС РФ тяжелого истребителя Су-27.

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