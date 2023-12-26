Шойгу заявил, что российский ОПК в разы нарастил производство

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в разы увеличил объем производства для снабжения войск РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании, передает РИА Новости.

«Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения...» — сказал Шойгу.

По его словам, многие предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы.

Он добавил, что работники этой отрасли бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу».

До этого министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия опережает страны Запада по производству вооружений и намерена поддерживать заданный высокий темп.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.