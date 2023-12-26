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В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз

Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз до конца 2025 года

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Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о продлении до конца 2025 года запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

«Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

В первый раз соответствующий запрет начал действовать в мае 2023 года. Ограничения не распространяются на патроны и гильзы, предназначенные для обеспечения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, а также других войск и воинских формирований.

В правительстве заявили, что решение о продлении запрета направлено на обеспечение защиты интересов российского государства.

Также на прошлой неделе сообщалось, что президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие указа о запрете на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных государств в стратегических компаниях России, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК.

Ранее газета The New York Times подсчитала потери покинувших Россию западных компаний.

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