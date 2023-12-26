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Израильская армия проводит операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ проводит рейды в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан

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Israel Defense Forces/Reuters

Израильская армия проводит военную операцию в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Тулькарм и его пригородах. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По имеющейся информации, более сотни израильских боевых машин и бульдозеров въехали на территорию лагеря палестинских беженцев Нур-Шамс. Все выезды из лагеря были перекрыты.

Стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит аналогичные действия в пригороде Атил и деревнях Дайр-эль-Гусун и Зейта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. Другими условиями мира он назвал демилитаризацию сектора и уничтожение ХАМАС.

До этого посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что Израиль ударил тремя ракетами по дому советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейеда Рази Мусави в Дамаске.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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