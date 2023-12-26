В Раду внесли законопроект о правилах мобилизации

В Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Законопроект предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также вводит возможность рассылки повесток потенциальным призывниками в электронном виде.

Согласно пояснительной записке к документу, также предлагается снижение с 27 до 25 лет подлежащих мобилизации, исключение категории ограниченной годности к военной службе, отмена срочной службы, введение базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях, установление ограничения прав граждан, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения службы, а также уточнение основания для увольнения с военной службы и так далее.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных.