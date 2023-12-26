Разработанный законопроект о мобилизации ограничит права военнообязанных украинцев

В случае невыполнения призыва в военкомат (ТЦК — территориальный центр комплектации) граждане Украины, обязанные проходить военную службу, временно ограничатся в своих правах. Такие нововведения предусмотрены законопроектом о мобилизации, который был представлен кабинетом министров и опубликован на сайте Верховной рады.

В документе перечисляются различные «временные меры», которые будут применяться в отношении уклонистов. К таким мерам относятся запрет на выезд из страны, запрет на совершение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение права управления автомобилем или другим видом транспорта, а также получение или продление водительских прав. Помимо этого будет ограничено право распоряжаться своими финансами и ценностями. Уклонистам будет запрещено заключать договоры на получение кредитов и им отменятся все льготы и привилегии, а также откажут в предоставлении государственных услуг.

Согласно законопроекту, все эти ограничения будут сняты после получения сообщения от руководителя ТЦК о выполнении призыва.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.