Жадность украинских олигархов и удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военно-промышленным объектам Украины привели к тому, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны был подорван. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «Ленте.ру».

«Если говорить о производстве оружия, то даже представители стран НАТО не раз говорили [президенту Украины Владимиру] Зеленскому о том, что за время проведения специальной военной операции (СВО) Киев мог наладить хотя бы производство снарядов и патронов. Жадность олигархов привела к тому, что военная промышленность Украины была в значительной степени подорвана», — сказал эксперт.

По оставшимся на Украине предприятиям наносились ударами ВС РФ. Правительство Украины провело переговоры с представителями стран Запада и бизнес-кругами чтобы наладить выпуск боевой техники. Именно поэтому Украина просит значительное количество систем ПВО, чтобы прикрыть эти объекты от возможных ударов нашего высокоточного оружия, отмечает эксперт.

Это мнение поддерживают слова самого Зеленского, который заявил о готовности Украины производить оружие самостоятельно, не без помощи США.

Известно, что около 175 млрд гривен (почти $5 млрд) из оборонного бюджета министерства обороны Украины планируют направить в следующем году на покупку ракетного вооружения и боеприпасов.

Ранее министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы.