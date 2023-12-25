Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Потери украинских войск составили до 200 военных, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В Киеве прокомментировали большие потери на фронте. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что проблемой является плохая тактика ВСУ. Украинские войска страдают от плохой организации и не способны эффективно использовать собственное вооружение.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за время контрнаступления потеряли 159 тысяч военнослужащих, а также 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Ранее в Германии назвали ежедневные потери среди солдат ВСУ.