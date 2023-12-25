Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский снайпер рассказал, где ВСУ понесли наибольшие потери

Снайпер Прошинский: наибольшие потери ВСУ понесли на Бахмутском направлении

close
100%
Reuters

За все время конфликта Вооруженные силы Украины понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении. Об этом в эфире YouTube канала украинского политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский.

Военный рассказал, что его подразделение, а также подразделения, расположенные неподалеку, понесли самые большие потери за время боевых действий на Украине.

«В один день мы теряли столько же, сколько раньше теряли за несколько месяцев», — признался Прошинский.

По словам снайпера, основной причиной больших потерь стали интенсивные артиллерийские обстрелы.

До этого главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины приводит к большим потерям и поэтому требует полного пересмотра. По мнению эксперта, украинская армия страдает от плохой организации и не способна эффективно использовать собственное вооружение.

19 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами