Украинский снайпер рассказал, где ВСУ понесли наибольшие потери

За все время конфликта Вооруженные силы Украины понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении. Об этом в эфире YouTube канала украинского политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский.

Военный рассказал, что его подразделение, а также подразделения, расположенные неподалеку, понесли самые большие потери за время боевых действий на Украине.

«В один день мы теряли столько же, сколько раньше теряли за несколько месяцев», — признался Прошинский.

По словам снайпера, основной причиной больших потерь стали интенсивные артиллерийские обстрелы.

До этого главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины приводит к большим потерям и поэтому требует полного пересмотра. По мнению эксперта, украинская армия страдает от плохой организации и не способна эффективно использовать собственное вооружение.

19 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.