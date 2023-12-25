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В России заочно арестовали главу разведки Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника ГУР МО Украины Буданова

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Defence Intelligence of Ukraine

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Срок исчисляется с момента экстрадиции Буданова в Россию или с момента его задержания на российской территории.

В пресс-службе московских судов отметили, что глава ГУР обвиняется в совершении 104 преступлений. Ему грозит пожизненное заключение.

В середине декабря сообщалось, что Кирилла Буданов объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. На него завели дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России заявляли, что Евросоюз рассматривает Кирилла Буданова в качестве возможного преемника Владимира Зеленского на посту украинского президента.

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