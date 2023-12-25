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Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ показал видео нанесения ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

На опубликованных военными кадрах видно, как истребители наносят удары по наземным объектам. По данным оборонного ведомства, израильская авиация атаковала здания военного назначения и прочую инфраструктуру «Хезболлы». Размер причиненного боевикам ущерба не уточняется.

23 декабря ЦАХАЛ сообщал об аналогичной операции, в ходе которой поразили не только инфраструктуру, но и военный комплекс шиитской организации.

А двумя днями ранее центр оперативного управления «Хезболлы» на ливанской территории подвергся атаке израильских истребителей. Кроме того, в районе Метулы военные обнаружили несколько боевиков «Хезболлы», которые со стороны Ливана приблизились к заграждению безопасности на израильской территории. Израильские солдаты открыли по боевикам огонь.

Ранее палестинский посол предупредил о риске расширения конфликта с Израилем.

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