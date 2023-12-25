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В российском регионе нашли беспилотник со взрывчаткой

Shot: в Брянской области обезвредили дрон «Рубаку» со взрывчаткой

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Shutterstock

Беспилотник «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия нашли в Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Рубака» — это дрон-камикадзе с максимальной дальностью полета в 500 км, предельная масса до 5 кг. Стоимость одного такого беспилотника около 1,5 млн рублей.

По данным канала, днем 22 декабря возле деревни Уткино Карачевского района в 111 километрах от государственной границы нашли дрон. На место вызвали экстренные службы. Специалисты осмотрели беспилотник и увидели, что внутри него снаряд с кумулятивным зарядом и два взрывателя, один из которых — замедленного действия. Дрон обезвредили на месте и передали на экспертизу.

Канал пояснил, что деревня Уткино на данный момент нежилая. Никто не пострадал и разрушений нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пяти человек после удара БПЛА по региону. Пострадали пятеро взрослых мужчин, они находятся в больнице.

Ранее в Донецке под обстрел украинских военных попал один из местных детских садов.

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