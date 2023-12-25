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Российские десантники взяли в плен четырех украинских военных у Вербового

Минобороны: бойцы ВДВ взяли в плен четырех военных ВСУ во время боя у Вербового

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Reuters

Бойцы ВДВ взяли в плен четырех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Вербовое на Запорожском направлении. Об этом сообщает в РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, во время одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и кинули в блиндаж, в котором находились украинские солдаты, ручные осколочные гранаты.

Как заявили в министерстве, бойцы ВСУ были «обескуражены внезапностью и быстротой действий десантников». Поэтому находившиеся в блиндаже украинские военнослужащие были вскоре обезоружены и сдались в плен.

Четверо пленных под контролем расчетов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ были направлены в сторону позиций ставропольских десантников, где их приняли подразделения закрепления, указали в оборонном ведомстве.

Там также сообщили, что два квадрокоптера контролировали движение пленных в сторону позиций ВС РФ. Один из дронов указывал украинским военным направление движения, а у второго была боевая нагрузка в виде гранат ВОГ-25. Он зависал непосредственно над пленными и осуществлял контроль перемещения, не давая им совершить попытку побега.

До этого российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины под Кременной.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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