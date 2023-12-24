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Российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета

Минобороны: средства ПВО сбили три самолета Су-27 и один Су-24

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Самолеты сбили в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области. Также были перехвачены противорадиолокационные ракеты HARM.

Средства ПВО также сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.

В Минобороны ранее озвучили общее количество уничтоженных украинских беспилотников. С начала специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали более 10 тысяч БПЛА, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ).

ВСУ продолжают попытки проведения контрнаступления с июня 2023 года. Украинские войска не могут прорвать обороны ВС РФ. Общее число потерь Украины за этот период составило более 150 тысяч человек.

Ранее Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины.

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