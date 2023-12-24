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Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля

ЦАХАЛ сообщил, что сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

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Amir Cohen/Reuters

В северной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что израильские военные обнаружили склад оружия с десятками минометных снарядов и сотнями гранат внутри гражданского здания.

Войска Израиля продолжают действовать против боевиков в секторе Газа, отметили в ведомстве. Там рассказали, что на севере сектора Газа войска Израиля обнаружили склад оружия ХАМАС в здании. Внутри комплекса, расположенного рядом со школами, мечетью и медицинской клиникой, «были обнаружены пояса со взрывчаткой, приспособленные для детей», а также десятки минометных мин, сотни гранат и разведывательные документы.

24 декабря бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что самым быстрым способом положить конец войне на Ближнем Востоке является прекращение поставок топлива на территорию сектора Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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