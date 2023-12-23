В Кривом Роге второй раз за день произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины второй раз за день произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«Взрывы в Кривом Роге», — указано в посте.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

О первых взрывах в Кривом Роге стало известно около 11 утра 23 декабря.

Чуть позднее взрывы произошли в городе Кропивницком (ранее — Кировоград) Кировоградской области Украины. Там так же прозвучали сирены.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.