Пророссийского блогера приговорили к 12 годам на Украине

Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сумскую районную прокуратуру Украины.

Суд приговорил Подоляку также к конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет. По данным сумской прокуратуры, Подоляка в 2014 году переехал в Россию.

Кроме того, служба безопасности Украины перед этим предъявляла Подоляке заочное обвинение в государственной измене. Сам блогер с иронией отнесся к вердикту суда, отметив, что решение по его делу заняло у Украины слишком много времени — почти полтора года. При этом Подоляка добавил, что вряд ли он дождется реализации заочного обвинения, так как скорее либо исчезнет он сам, либо украинская государственность.

До этого приговоры более чем 220 представителям украинских вооруженных формирований вынесли в этом году суды Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному бойца «Азова» (организация запрещена в России).