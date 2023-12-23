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В ООН назвали единственный способ спасти жителей Газы

Гутерриш назвал гуманитарное прекращение огня единственным способом спасти Газу

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Ahmed Zakot/Reuters

Гуманитарное прекращение огня является единственным способом спасти Газу и обеспечить нужды жителей палестинского анклава. Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Настоящая проблема заключается в том, что то, как Израиль продолжает эту наступательную операцию, создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи внутри Газы <...> Эффективное оказание помощи требует безопасности, логистических возможностей и восстановления коммерческой активности», — заявил Гутерриш.

Он добавил, что подсчет эффективности гуманитарной помощи в числе грузовиков, которые пересекли границу Газы, является неверным подходом.

До этого Израиль предложил объявить недельную гумпаузу в Газе для возврата заложников.

В группу пленных на обмен войдут женщины, раненые мужчины и люди пожилого возраста. Иных дополнительных подробностей и комментариев со стороны ХАМАС пока не приводится.

Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС не согласен на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

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