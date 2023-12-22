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Умеров и Ллойд Остин провели переговоры по телефону

Министры обороны Украины и США Умеров и Остин провели переговоры по телефону

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Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Джеймс Остин провели переговоры. Об этом рассказал украинский министр на своей странице в социальной сети X.

По словам Умерова, они с Остином «обсудили последние события в сфере безопасности, а также обновление структуры будущих Вооруженных сил Украины и возможности коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины».

До этого в Пентагоне сообщили, что во время беседы Остин и Умеров обменялись мнениями по поводу ситуации в зоне боевых действий и приоритетов при оказании помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, глава военного ведомства США оповестил зарубежного коллегу о «прогрессе в работе коалиции по развитию потенциала» украинских войск.

Как отмечается в документе, упомянутая коалиция была создана участниками западной контактной группы по снабжению Киева техникой и боеприпасами. В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что министры двух стран обсудили организацию встреч данной контактной группы в будущем.

Ранее The Washington Post писало, что Зеленского ждут сложные вопросы после поездки в США и провала контрнаступления.

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