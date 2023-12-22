В Херсоне произошли взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

«В центральной части Херсона слышны взрывы», — написал он.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

22 декабря 2023 года стало известно, что взрывы произошли ночью в Одессе на юге Украины, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). До этого в Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на жилой дом.