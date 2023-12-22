Совфед продлил возможность оформления кредитных каникул участникам СВО

Совет Федерации одобрил закон о продлении права участников спецоперации и членов их семей обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству РФ, участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

7 декабря комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил продление кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до конца 2024 года.

Как пояснял председатель комитета Анатолий Аксаков, было принято решение продлить кредитные каникулы еще на год, так как СВО продолжается. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 декабря.

В ноябре первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что кредитные каникулы, предоставляемые участникам специальной военной операции и членам их семей, не повлияют на их кредитную историю и индивидуальный рейтинг кредитоспособности.

В октябре Турчак в докладе президенту представил итоги работы и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе — бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, сохранение мобильного номера телефона за участником СВО, даже если он не пользовался им долгое время, усовершенствование системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий и т.д.

Ранее Путин подписал закон о продлении срока обращения граждан, ИП, МСП за кредитными каникулами.