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Минобороны Украины пообещало набрать нужное число людей для пополнения ВСУ

Минобороны Украины: Киев доберет в ВСУ необходимое количество людей

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Thomas Peter/Reuters

Несмотря на все трудности, власти Украины намерены набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей с помощью мобилизации и привлечения добровольцев. Об этом сообщает украинское издание New Voice.

«Мы все равно доберем то количество [людей в ВСУ], которое нужно», — заявил начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

По его словам, минобороны Украины предлагает жителям страны добровольно, не дожидаясь повестки, вступить в ряды ВСУ с дальнейшим выбором специальностей. Но эти условия не означают, что все добровольцы будут служить в тылу на небоевых должностях, так как украинская армия испытывает большую потребность в военных на линии соприкосновения с противником.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб страны просит о мобилизации еще около 500 тысяч человек.

21 декабря глава минобороны Украины Умеров заявил о планах мобилизовать уехавших за пределы страны украинцев.

Ранее Зеленский выступил против мобилизации женщин.

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