Санта-Клаус из северной страны отправился в рождественское путешествие

Финский Санта-Клаус, известный в Финляндии как Йоулупукки, отправился в рождественское путешествие раздавать подарки. Видеозапись распространяет телекомпания Yle.

Волшебник вышел с подарками из своего дома, сел в сани, которые были запряжены оленями, и умчался на упряжке. Финская телекомпания ведет трансляцию этой рождественской процедуры с 1960-х годов.

Йоулупукки ежегодно преодолевает более 450 млн км, чтобы успеть поздравить всех. Одна из легенд гласит, что у финского Санты есть огромный волшебный ключ, которым он может замедлять ход часов, чтобы на своих оленях успеть объехать весь мир.

До этого сообщалось, что дети и внуки почти четверти (24%) россиян до сих пор верят в Деда Мороза, пишут ему письма и ждут подарков под елкой.

Исследование сервиса «Авито Услуги», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что Дед Мороз придет в гости к почти половине российских семей, об этом заявили 41% опрошенных. При этом больше чем в половине случаев (24% из 41%) роль Деда Мороза сыграет кто-то из семьи, а в остальных (17% из 41%) воспользуются услугами аниматора.

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