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Российские истребители ударили по командному пункту ВСУ

МО РФ: Су-34 ударили управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, удар нанесли фугасными управляемыми бомбами. Такие боеприпасы позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

До этого российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях под Артемовском, начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны.

Также летательные аппараты применяют для ведения воздушной разведки и обнаружения мест дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 22 декабря министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники взяли под свой контроль один из опорных пунктов ВСУ под Артемовском. Объект находится к северо-западу от населенного пункта, пояснили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ под Донецком за прошедшие сутки.

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