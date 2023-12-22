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Стали известны подробности о попытке ВСУ атаковать Бердянск

Рогов: средства ПВО сбили два украинских дрона на подлете к Бердянску

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Alina Smutko/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два дрона, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ), на подлете к городу Бердянску в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как он отметил, всего для удара по населенному пункту украинские военные использовали три беспилотника. При этом два летательных аппарата самолетного типа были ликвидированы в небе, а еще один дрон упал на территории частного сектора.

По словам Рогова, в результате падения беспилотник взорвался. Из-за этого один из стоящих рядом жилых домов получил повреждения, подчеркнул председатель общественного движения.

«Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — добавил он.

21 декабря на территории Запорожской области сработали системы противовоздушной обороны. Как рассказал Рогов, бойцы ВСУ попытались нанести удары по российским объектам в районе города Бердянска.

В тот же день министерство обороны РФ заявило о ликвидации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над Курской областью. Позже в регионе вновь сработали средства ПВО, уничтожив еще один украинский дрон.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, сколько беспилотников ВСУ были сбиты с начала 2023 года.

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