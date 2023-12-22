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Два города в ДНР остались без газа из-за обстрелов ВСУ

Ясиноватая и Макеевка остались без газоснабжения после обстрелов ВСУ

Города Ясиноватая и Макеевка остались без газоснабжения после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела г. Макеевки повреждена система газоснабжения городов Республики, в том числе и Ясиноватой. Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела», — пишет Шевченко.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сопычи в Погарском районе региона, в результате пострадал один человек.

По его словам, в результате обстрела также повреждено производственное помещение. На месте работают все экстренные и оперативные службы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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