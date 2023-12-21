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Южная Корея передала Украине саперское оборудование

Южная Корея направила Украине оборудование для разминирования

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Depositphotos

Республика Корея направила Украине десять единиц оборудования для разминирования и сто легких грузопассажирских автомобилей (пикапов) в гуманитарных целях. Об этом сообщает местная телерадиокомпания KBS, ссылаясь на заявление южнокорейского посольства в Киеве.

«Правительство Кореи поставило Украине оборудование для разминирования», — указывается в статье.

Согласно информации компании, церемония передачи состоялась в Киеве 21 декабря. На ней президент Республики Корея Юн Сок Ёль передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому минно-разгрузочное оборудование, обещанное в мае на саммите «Большой семерки» в японской Хиросиме.

Перед этим американская газета The Washington Post писала, что Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые. При этом конкретных данных издание не привело.

Ранее сообщалось, что Южная Корея продолжит помогать Украине по просьбе США.

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