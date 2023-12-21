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Финляндия отправит Украине 21-й пакет военной помощи

Финляндия отправит Украине 21-й пакет военной помощи на €106 миллионов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Финляндия отправляет Украине 21-й пакет военной помощи на сумму 106 миллионов евро. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Финляндия направляет Украине дополнительную военную технику. Президент республики утвердил решение 21 декабря 2023 года по предложению правительства», — говорится в сообщении.

Из информации на сайте правительства следует, что военная техника в этом пакете обойдется Финляндии примерно в 106 миллионов евро, уточняет кабмин. Общая же стоимость поставленных комплектов оборонного оборудования составляет 1,6 миллиарда евро.

Власти Финляндии ранее заявляли, что не собираются прекращать военную поддержку Украины. Президент страны Саули Ниинистё добавил, что среди его европейских коллег, с которыми он встречался в последнее время, нет сторонников уменьшения помощи Киеву.

Ранее политолог рассказал, для чего Финляндия помогает Украине.

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