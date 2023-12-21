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Украине предрекли скверный 2024 год

Bloomberg: для Украины 2024 год будет скверным, ВСУ истощены и могут не выстоять

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Thomas Peter/Reuters

2024 год будет сложным для Украины. Об этом колумнист Хэл Брэндс написал в материале для Bloomberg.

По его мнению, Вооруженные силы Украины истощены, и Киев может не выстоять в конфликте с Россией.

«Контрнаступление закончилось разочарованием. (...) В американской прессе ожидаемо раздаются упреки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада», — пояснил Брэндс.

Он добавил, что Украине, вероятно, придется экономить свои силы и готовиться к следующему большому рывку, возможно, в 2025 году.

До этого газета The Time писала, что президент США Джо Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружение из-за реакции главы России Владимира Путина. Вашингтон мог испугаться ядерного столкновения с Россией, поэтому не спешил поддерживать Украину.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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