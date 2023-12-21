Стало известно, какие объекты в Брянской области пытались атаковать ВСУ

Вооруженные силы Украины пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что обломки дрона нашли в лесу возле нефтепровода на территории Новозыбковского района около 11 утра 21 декабря. БПЛА рухнул примерно в 40 км от российско-украинской границы, недалеко от поселка Дружба.

Объект не получил никаких повреждений, пострадавших также нет, уточнил канал.

21 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны.

19 декабря министерство обороны РФ сообщало, что российские военные пресекли очередную попытку ВСУ провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области. Дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА за утро.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.