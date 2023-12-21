ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз также поблагодарил подразделения ПВО за проделанную работу.

19 декабря Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные пресекли очередную попытку ВСУ провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области. Дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА за утро.

Как сообщал губернатор Богомаз, третий беспилотник был уничтожен над Брянским районом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.