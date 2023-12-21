Российские военные взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Подразделение российских десантников взяло под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В Минобороны рассказали, что военные РФ в ходе воздушной разведки позиций ВСУ раскрыли места расположения их основных огневых средств и пункты управления.

Артиллерия соединения нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства боевиков и нарушив систему управления ВСУ. После огня артиллерии оставшиеся цели были уничтожены расчетами FPV-дронов, заявили в ведомстве.

«Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта», — добавили там.

До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что одними из самых сложных направлений для ВСУ стали Авдеевка, Марьинка, Артемовск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.