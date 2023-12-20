В России создали ударный разведывательный комплекс «Гранат»

Специалисты российского оптико-механического конструкторского бюро (КБ) «Астрон» создали разведывательно-ударный комплекс оптической разведки «Гранат». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«На предприятии создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс оптической разведки «Гранат», — указывается в публикации.

Согласно информации конструкторского бюро, новый комплекс схож с разведывательно-ударным тепловизионным комплексом «Блокпост», но функционирует в оптическом диапазоне. Он предназначен для использования в условиях сложного рельефа местности и городской застройки. Функция комплекса — поиск целей, проведение доразведки и нанесение ударов c помощью беспилотников.

«Важной отличительной особенностью нового комплекса является то, что ретранслятор сигнала размещен на отдельном БПЛА», — пояснили в «Астроне».

В материале отмечается, что летающий ретранслятор сигнала принимает и передает команды от дрона-разведчика при отсутствии прямой видимости.

В сентябре директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил о кратном увеличении производства таких барражирующих боеприпасов, как «Ланцеты» и «Кубы», «Гранаты» и «Тахионы».

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