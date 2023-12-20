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ЦАХАЛ уничтожил в Газе грузовик с ракетами ХАМАС

Армия Израиля заявила, что уничтожила в Газе грузовик ХАМАС с ракетами дальнего действия

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Israel Defense Forces/Reuters

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в рамках операции на территории района Джебалия в секторе Газа израильские военные обнаружили грузовик, в котором ХАМАС установил ракеты большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили грузовик с ракетами ХАМАС, а также нашли большое количество оружия. Военные уничтожили грузовик и ракеты, подчеркнули в ведомстве.

Солдаты ЦАХАЛ также провели обыски в домах высокопоставленных лиц ХАМАС в центре Хан-Юниса на юге анклава и обнаружили систему туннелей с электричеством и водоснабжением.

До этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддерживает подход администрации Джо Байдена к конфликту на Ближнем Востоке, однако призвала Израиль к более точечным атакам в сторону ХАМАС и его руководства. По ее словам, то, как еврейское государство защищает себя, «имеет значение».

Она отметила, что слишком много невинных палестинцев на территории сектора Газа страдают из-за тактики ЦАХАЛ в борьбе с радикальной группировкой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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