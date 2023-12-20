Названы самые сложные направления для украинских солдат в зоне СВО

Одними из самых сложных направлений для ВСУ стали Авдеевка, Марьинка, Артемовск. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

По его словам, для Украины на фронте складывается неблагоприятная ситуация. Противник планирует мобилизовать еще 500 тысяч человек, отремонтировать подбитую технику, получать поддержку на Западе и перейти к еще одной попытке контрнаступления весной 2024 года. Но ресурсов для этого нет, отметил Кнутов.

Эксперт считает, что Украина, скорее всего, перейдет к обороне, о чем говорит строительство укреплений. Однако российские войска почти взяли в кольцо Авдеевку и контролируют Марьинку. А в Артемовске и Клещеевке взяты все высоты, рассказал Кнутов.

Единственная победа, которую Киев пытается показать западным странам, — это взятие плацдарма на левом берегу Днепра в 80 км от Крыма. По словам Кнутова, этот «успех» якобы дает перспективу продвижения вперед, но это не более чем «сказка».

«Плацдарм небольшой, расширить его не могут. Ситуация крайне тяжелая, что приводит к противоречиям в руководстве Украины. Здравомыслящие политики говорят о необходимости переговоров», — заключил эксперт.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Запорожье назвали возможные сроки обрушения фронта ВСУ.