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Телефон спас российского военного от пули снайпера ВСУ

Смартфон спас военного из России от выстрела украинского снайпера

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Андрей Станавов/РИА «Новости»

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смог устранить российского военного. Его смартфон, находившийся в кармане рядом с сердцем, остановил пулю и спас ему жизнь, пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

Сообщается, что пуля прошла сквозь пластины бронежилета и застряла в гаджете. Солдат получил лишь незначительное ранение.

Ранее в зоне специальной военной операции (СВО) российский боец попытался спасти раненого товарища от обстрела со стороны ВСУ и удачно увернулся от двух гранат, выпущенных с дрона.

До этого солдаты ВС РФ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска (Бахмут). Они накрыли участки с плотным скоплением сил врага с помощью расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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