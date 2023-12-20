В России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых обманом или насильно украинское командование отправляло на фронт. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам главы региона, украинских пленных стало значительно больше. Он сообщил, что на Запорожском направлении в плену у Вооруженных сил России находится свыше 10 тысяч пленных ВСУ, «если не больше 12 (тысяч)».

«По этому поводу у нас есть свои предложения, я с ними обращался уже в соответствующие структуры, о том, чтобы их задействовать в народном хозяйстве. Потому что в основном это обманутые люди, это люди, которых силой загнали в вооруженные силы, так называемые мясные штурмы», — сказал чиновник.

Он указал, что среди пленных обычные люди — парикмахеры и повара, работники ЖКХ и сферы обслуживания.

«Люди в основном просто испуганные, забитые, которых загнали где-то пропагандой, где-то силой», — заявил Балицкий.

Он отметил, что они хотят остаться в Запорожской области и готовы перевезти в этот регион свои семьи.

Как считает губернатор, таким людям в перспективе можно было бы дать гражданство РФ — после их интеграции в мирную жизнь. Он рассказал, что регулярно проводит встречи с пленными на Запорожском направлении, которые сдаются. По словам Балицкого, на этих встречах он видит «уставшие, испуганные лица людей, которые вообще не понимали, не понимают на сегодняшний день, что они там делали, просто их силой туда затащили».

«Поэтому если будет решение (правительства России. — «Газета.Ru») о том, чтобы этим людям выдать российское гражданство, соответственно, с поражением в правах или каким-то образом они отбудут наказание, это решать законодательной власти РФ, но мы выходим с этими инициативами для того, чтобы обманутых людей, которых силой заставили воевать, каким-то образом вернуть в мирное поле. Чтобы они не были просто обменяны, опять там засунут в руки автомат и он опять снова пойдет против нас воевать. Ну зачем нам это надо?» — сказал глава региона.

В качестве одного из вариантов он предложил принудительные работы для таких людей.

До этого пленный украинский военный рассказал о пьянстве и нежелании воевать в ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.