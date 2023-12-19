Путин заявил, что все россияне гордятся участниками спецоперации

Президент России Владимир Путин во время вручения наград Героям России заявил, что все граждане страны гордятся своими бойцами на спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что Вооруженные силы РФ добьются всех задач спецоперации, защитят суверенитет и безопасность Родины. По его словам, бойцы и командиры всех подразделений действуют профессионально и мужественно.

В ходе выступления Путин также поблагодарил героев России за верность воинскому долгу и присяге.

«Благодарю вас за храбрость и силу духа», — резюмировал российский лидер.

До этого Путин заявил, что страна ждет отдачи от Вооруженных сил России и ей нужна надежная и крепкая армия, которая будет отвечать национальным интересам. Также Путин оценил боеготовность российского флота.

Ранее Путин рассказал, как Запад «переиграл» РФ после 2014 года.