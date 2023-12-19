Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат раскрыла, какой срок грозит россиянину Тордену в Финляндии

Адвокат: россиянину Воиславу Тордену грозит срок от двух лет до пожизненного

close
100%
ДШРГ «Русич»/VK

Россиянину Воиславу Тордену (ранее был известен под именем Ян Петровский), который арестован в Финляндии и находится под следствием, грозит срок от двух лет до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Мальгину.

«По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока», — заявила Мальгина.

Адвокат добавила, что экстрадиция Тордена на Украину, которую запрашивал Киев, была запрещена на основании решения о возможном негуманном отношении к россиянину в украинской тюрьме.

До этого Наталия Мальгина, адвокат россиянина Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский) заявила, что следствие в Финляндии по его делу будет длиться от девяти месяцев до 1,5 года.

Суд в Хельсинки постановил арестовать россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине в период 2014-2015 годов.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами