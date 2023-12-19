Адвокат раскрыла, какой срок грозит россиянину Тордену в Финляндии

Россиянину Воиславу Тордену (ранее был известен под именем Ян Петровский), который арестован в Финляндии и находится под следствием, грозит срок от двух лет до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Мальгину.

«По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока», — заявила Мальгина.

Адвокат добавила, что экстрадиция Тордена на Украину, которую запрашивал Киев, была запрещена на основании решения о возможном негуманном отношении к россиянину в украинской тюрьме.

До этого Наталия Мальгина, адвокат россиянина Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский) заявила, что следствие в Финляндии по его делу будет длиться от девяти месяцев до 1,5 года.

Суд в Хельсинки постановил арестовать россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине в период 2014-2015 годов.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.