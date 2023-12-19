Адвокат сообщила сроки по следствию россиянина Тордена в Финляндии

Наталия Мальгина, адвокат россиянина Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский) заявила, что следствие в Финляндии по его делу будет длиться от девяти месяцев до 1,5 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок рассмотрения по таким делам — от девяти месяцев до полутора лет только в первой инстанции», — заявила Мальгина.

Она добавила, что сторона обвинения будет основывать свою линию на «публичных источниках украинских пропагандистских СМИ», однако некоторая часть доказательств вины россиянина была засекречена.

До этого суд в Хельсинки постановил арестовать россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении военных преступлений на Украине в период 2014-2015 годов.

Обвинения должны быть предъявлены до 31 мая. В прокуратуре уточнили, что на время ареста будет проведено расследование, по итогам которого будет определено, совершил ли гражданин России военные преступления.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.