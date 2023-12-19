На Украине пожилому новобранцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дали взять с собой на передовую вставную челюсть. Об этом узнали корреспонденты The Economist.

По словам журналистов, несмотря на возраст, мужчину вместе с остальными сослуживцами отправили в штурмовое подразделение, не давая привести себя в порядок. В итоге взвод из 20 человек, среди которых и оказался новобранец без челюсти, менее чем за неделю сократился на шесть человек, пишет издание.

Автор статьи назвал происходящее на Украине одной из худших историй о вербовке. При этом он отметил, что такие случаи не единичны. Часть бойцов поступает в ВСУ в качестве новобранцев, но есть и много таких, кого выгоняют из деревень без предупреждения, отметил журнал.

До этого командир 59-й бригады заявил Associated Press, что если у его солдат закончатся патроны, то он отдаст им приказ идти с лопатами на российских бойцов.

Associated Press указало, что сейчас в рядах ВСУ можно увидеть уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и экипировки. В статье отметили беспокойство украинских солдат из-за того, что российские военнослужащие лучше вооружены. По данным агентства, украинцы расстраиваются из-за того, что они «могут лишь обороняться в изнурительном конфликте».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в отдельной механизированной бригаде, в которой он служил, наблюдался снарядный голод.