У МИД РФ есть все основания полагать, что в военных действиях на Украине участвуют кадровые военные НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Помимо наемников, есть все основания полагать, <…> что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

18 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в сотрудничестве с американскими силами спецопераций демонстрирует несуверенность Киева.

До этого стало известно, что Запад рассматривает вариант с заморозкой конфликта на Украине. По мнению политических аналитиков британской газеты Financial Times, это могло бы стать одной из альтернатив официальному соглашению между Москвой и Киевом. При таком сценарии Украина заняла бы в основном оборонительную позицию и сдерживала бы дальнейшее продвижение России.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.