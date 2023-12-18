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В МИД РФ не исключили участие кадровых военных стран НАТО в конфликте на Украине

Лавров: есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО воюют на Украине

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Francis Mascarenhas/Reuters

У МИД РФ есть все основания полагать, что в военных действиях на Украине участвуют кадровые военные НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Помимо наемников, есть все основания полагать, <…> что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

18 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в сотрудничестве с американскими силами спецопераций демонстрирует несуверенность Киева.

До этого стало известно, что Запад рассматривает вариант с заморозкой конфликта на Украине. По мнению политических аналитиков британской газеты Financial Times, это могло бы стать одной из альтернатив официальному соглашению между Москвой и Киевом. При таком сценарии Украина заняла бы в основном оборонительную позицию и сдерживала бы дальнейшее продвижение России.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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Операция на Украине
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