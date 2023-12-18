Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отрицает, что сейчас для украинских войск сложилась патовая ситуация на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

У Залужного поинтересовались, является ли ситуация на фронте патовой.

«Нет», — ответил главнокомандующий ВСУ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала Economist. Последний назвал сложившуюся ситуацию на фронте тупиковой. По мнению действующего лидера, это далеко не так. Зеленский добавил, что понимает усталость некоторых людей от войны.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что

главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте.

Мэр Киева пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Кличко подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.